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تعرف على عقوبة رفع أسعار السرفيس والمينى باص والتاكسى بالشوارع

السبت، 16 يونيو 2018 02:22 م
تعرف على عقوبة رفع أسعار السرفيس والمينى باص والتاكسى بالشوارع تاكسى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى بإدارة المرور ، أنه فى حالة رصد مخالفة لسائق تاكسى يقوم برفع تسعيرة الركوب و لا يقوم بتشغيل عداد المركبة من خلال حملات المرور فى الشوارع و الطرق سيتم سحب التراخيص لمدة شهر كامل لمنع تكرار الواقعة مع توقيع غرامة مالية من 300 الى 500 جنيها لعدم تشغيل العداد أو رفع التعريفة و سيتم إعادة التراخيص مرة أخرى.
 
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقى الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس ويتم توقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة ويتم التوجه لنيابة المرور، لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيا.
 
وأوضح المصدر، أن هيئة السرفيس تقوم بسحب السرفيس ورخصه من السائق فى حالة إثبات رفع تعريفة الركوب للمواطنين، أثناء التحميل بالطرق ويتم وقف الرخصة بالكامل، أثناء ضبطه من قبل ضباط المرور بالمحاور سواء بالرحلات الداخلية أو الخارجية، لمنع جشع السائقين واستغلالهم للظروف الاقتصادية، التى دفعت البلاد لرفع أسعار المواد البترولية.
 
وأشار المصدر، أن قوات الأمن كثفت من انتشارها بكل الطرق والميادين ومواقف السيارات، للعمل على ضبط تعريفة الركوب لمنع جشع قائدى سيارات الأجرة والسرفيس، ناصحا المواطنين بالتوجه لأقرب خدمة مرورية أو كمين أمنى متواجد بالطريق لمنع أى تجاوزات يتم رصدها بالطرق.
 
وأضاف المصدر أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة من سائقى المركبات ممن يستغلون المواطنين، ويقومون بإنزالهم من داخل المركبة بسبب رفع تعريفة الركوب، لافتا إلى أن هناك تعريفة حددتها المحافظة ويجب الالتزام بها، مؤكدا أنه حال عدم الانصياع لتلك الإجراءات سيتعرض المخالف لسحب الرخصة الخاصة بتلك المركبة.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

التوقيت فى تحريك اسعار الوقود غير مناسب

ثانى ايام العيد والناس تتزاور ولم تجد مواصلات لااضراب السائقين تارة والتضارب فى رفع الاجرة ودرجة حرارة عالية والناس فى الشوارع ..ينفع كده ...

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