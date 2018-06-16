تحرير 1545 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1545 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 359 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و66 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و106 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز13 سيارة و159 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و46 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 46 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و57 رخصة لمخالفة البيئة، و103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير، و41 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و32 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 43 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 47 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و35 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و40 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 5 سيارات متروكة، و28 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير63 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و71 مخالفة مواقف عشوائية، و15 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير75 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.