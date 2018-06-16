بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسى اتفاق أوبك بعد لقائه ولى العهد السعودى

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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف ، الجمعة ، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى تمديد إتفاق (أوبك + ) ، إضافة إلى اللقاءات الدولية الأخيرة مع الزعماء الأجانب بعد لقائه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وقال بيسكوف ، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ، "إنه خلال الاجتماع أبلغ الرئيس المشاركين بنتائج قمة شنغهاى التى عقدت فى 9-10 يونيو الماضيين فى الصين ، إضافة إلى اتصالاته مع الزعماء الأجانب على هامش القمة".

وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى اتفاق (أوبك +) بعد لقاء الرئيس مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان أمس الخميس.