بعد تحريك أسعار الوقود اليوم.. الدولة تدعم بنزين 92 بــ 1.28 جنيه للتر

كتب أحمد أبو حجر

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تدعم لتر بنزين 92 بـ 1.28 جنيها للتر، بنسبة تصل لحوالى 16% ، بعد تحريك سعر اللتر اليوم ليسجل 6.75 جنيها.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجازالمنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3



بنزين 92

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