video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 04:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اوكسفام خسرت ملايين الجنيهات من التبرعات بعد فضيحة هايتى

السبت، 16 يونيو 2018 03:29 م
اوكسفام خسرت ملايين الجنيهات من التبرعات بعد فضيحة هايتى أوكسفام - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

ستضطر أوكسفام بريطانيا، إلى خفض ميزانيتها بملايين الجنيهات الاسترلينية، وبالتالى تقليص برامجها، كما اعلنت المنظمة غير الحكومية، اليوم السبت، التى تخلى عنها عدد كبير من المانحين بعد الفضيحة الناجمة عن الكشف عن تجاوزات جنسية قام بها عدد من موظفيها في 2010 فى هايتى.

وقالت متحدثة باسم اوكسفام بريطانيا، فى بيان،  "بسبب السلوك المثير للإشمئزاز من بعض من قدامى موظفينا فى هايتى وأخطاء فى طريقتنا لمعالجة هذه القضية، فالأموال المتوافرة لدينا الآن أقل من السابق، لتأمين مياه الشرب والمواد الغذائية وأشكال الدعم الأخرى، لمن يحتاجون إليها".

ويتعين على المنظمة غير الحكومية، العضو في اتحاد اوكسفام الدولى، الذى يضم حوالى عشرين منظمة، إدخار 16 مليون جنيه استرلينى (18 مليون يورو)، كما قالت المتحدثة لوكالة فرانس برس، مؤكدة معلومة فى هذا الشأن نشرتها صحيفة "الجارديان".

ولهذه الغاية، تنوى أوكسفام تقليص المناصب فى مقرها و"وظائف الدعم" "حتى نتمكن من مواصلة القسم الاكبر من عملنا الميداني".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اوكسفام تتهم حرس الحدود الفرنسى بإساءة معاملة مهاجرين وابعادهم بالقوة

فوضويون يونانيون يهاجمون مركز أوكسفام فى أثينا

أوكسفام تحقق فى 26 قضية جديدة حول سلوك جنسى غير لائق

أوكسفام

هايتى

فضيحة هايتى

تجاوزات جنسية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة