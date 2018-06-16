المكسيك: اجتماع الشهر المقبل لمواصلة التفاوض حول اتفاق "نافتا"

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلن وزير الاقتصاد المكسيكى إلديفونسو جواجاردو أن الاجتماع المقبل للمفوضين حول اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) سيعقد الشهر المقبل.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، عن جواجاردو قوله - فى تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء التحالف دول المحيط الهادي، الذى يضم المكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلى - "إن هذه المفاوضات مستمرة، وسيجتمع الوزراء بالتأكيد فى يوليو المقبل".

ويعمل المفاوضون الأمريكيون والكنديون والمكسيكيون منذ أغسطس الماضى على وضع صيغة جديدة لهذا الاتفاق السارى منذ 1994، والذى دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى تعديله.

ويرى ترامب أن (نافتا) قضى على العديد من الوظائف الأمريكية، وتسبب فى نقل مقار شركات السيارات الأمريكية إلى المكسيك، حيث الأجور متدنية.