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المتحدث باسم الوزراء: لن نتهاون مع أى سائق يخالف زيادة التعريفة الجديدة

السبت، 16 يونيو 2018 02:59 م
المتحدث باسم الوزراء: لن نتهاون مع أى سائق يخالف زيادة التعريفة الجديدة السفير أسرف سلطان - المتحدث باسم مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى
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حذر السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، السائقين من مخالفة زيادة التعريفة الجديدة والتى تتراوح بين 10 إلى 20% مؤكدا التعامل بحسم وعدم التهاون مع أى مخالفة من قبل السائقين.

 

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة تليفزيونية، إن هناك حملات من مباحث المرور والتموين، للتأكد من الالتزام بتعريفة النقل وعدم وجود أى مخالفات وحسم هذا الأمر بشكل كامل، مؤكدا استمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة للتأكد من التزام الجميع بنسب الزيادة وعدم تخطيها.

 

وفيما يتعلق بتوافر البنزين فى محطات الوقود، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أى مشكلة فى توافر البنزين بجميع المحافظات، مع وجود تنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة فيما يتعلق بتوافر جميع المنتجات البترولية ومنها أنابيب البوتاجاز.

 

كانت وزارة البترول أعلنت صباح اليوم، السبت، تحريك أسعار الوقود، لتصبح كالتالى.

 

 البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

البنزين  : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

الكيروسين 5.50 جنيه للتر

السولار5.50 جنيه للتر

المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3

 


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