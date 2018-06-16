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العثور ربة منزل مقتولة بطعنة فى الرقبة داخل منزلها بإحدى قرى كفر الشيخ

السبت، 16 يونيو 2018 02:53 م
العثور ربة منزل مقتولة بطعنة فى الرقبة داخل منزلها بإحدى قرى كفر الشيخ اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تكثف مباحث كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، جهودها بالاشتراك مع فرع الأمن العام ومباحث مركز كفر الشيخ،  لحل لغز مقتل " ربة منزل " مقيمة بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ.
 
تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة مركز كفر الشيخ بلاغا بوصول فتاه مصابه بطعنة في الرقبة وبعض السحجات في الجسم للوحدة الصحية بقرية نصره.
 
على الفور انتقل العقيد عبد الحليم فايد مأمور مركز كفر الشيخ والرائد أحمد عبد السلام الشناوي نائب مأمور المركز، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقيب محمد هاني والنقيب محمد قنديل والنقيب محمد إسماعيل معاونين مباحث المركز لمكان الحادث.
 
وتبين من التحريات أن الجثة لفتاة تدعى "صابرين. م. ح" 32 سنة، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، متزوجة وحامل، كان من المقرر أن تضع حملها في غضون ساعات، وزوجها "محمد ح م"35 سنة، ويعمل بالخارج ومقيمة في بيت الزوجية بعزبة الشيلان التابعة لقرية المرابعين تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى بكفر الشيخ تحت تصرف النيابة العامة، والتى تتولى مباشرة التحقيق.
 
أمر العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بسرعة تشكيل فريق بحث يترأسه العميد محمد عبدالوهاب رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد الصاوي مفتش المباحث ويضم الرائد رامي عبد الصمد شرف الدين رئيس مباحث المركز ومعاونيه وأمر مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف غموض الحادث وبسرعة القبض على الجناة.
 

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