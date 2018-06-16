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"الطيران": الوزير وجه بالتنسيق مع الداخلية لانتظام الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

السبت، 16 يونيو 2018 07:00 م
"الطيران": الوزير وجه بالتنسيق مع الداخلية لانتظام الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الفريق يونس المصرى وزير الطيران
كتب هانى عثمان
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صدر منذ قليل بيان إعلامى عن وزارة الطيران المدنى بشأن الزيارة التفقدية التى قام بها الوزير الفريق يونس المصرى لمطار القاهرة الدولى اليوم، جاء فيه: "قام السيد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولى فجر اليوم اضطلع خلالها على جميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالميناء ومراجعة الأسوار بالكامل ودوائر المراقبة الإلكترونية المنفذة وبما يتناسب مع أعلى درجات الفاعلية.

 

ووجه الفريق يونس المصرى بالتنسيق الكامل مع عناصر وزارة الداخلية للحفاظ على قدره وكفاءة وانتظام الإجراءات الأمنية المنفذة بالمطار مع الحرص على أن لا تؤثر الاجراءات على سيولة وسرعة خدمة الركاب المترددين.

 

كما تفقد الوزير الفريق يونس المصرى جميع مواقع الطائرات بحقل الطيران ( مهبط الطائرات) والمناطق المتاخمة للأسوار ومخرات السيول وهناجر الطائرات ومخازن الأمتعة ومناطق سيور وفحص أمتعة الركاب بمهبط الطائرات وكذا جميع صالات السفر والوصول.

 

ووجه الوزير بعرض الموقف الفعلى للمشروعات المعطلة والمخطط الفعلى لتنفيذها ورفع كفاءة وتطوير محيط أسوار المطار من الداخل والخارج بالشكل اللائق والحضارى ووضع آليات وحلول فورية لتحسين التعامل مع أمتعة الركاب حرصا على ممتلكاتهم للقضاء نهائيا على شكواهم بتعرض تلك الممتلكات الشخصية للتلف والفقد فى بعض الأحوال

 

كما شملت الجولة، المرور على الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، ووجه بسرعة رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة وسرعة تهيئة الأماكن المخصصة للإحرام بالشكل اللائق والحضاري.

 

وأوضح بيان وزارة الطيران المدنى أن الوزير حرص على الاستماع لمقترحات العاملين خلال تفقده لمواقع العمل بمهبط الطائرات ومخازن الأمتعة وصالات السفر والوصول ووجه بضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والانضباط فى تنفيذ المهام لتقديم خدمة متميزة للركاب تعكس الوجه الحضارى للبلاد .

 

وفى نهاية الجولة وجه الوزير رؤساء الشركات بالانتهاء الفورى من كافة الملاحظات ليتسنى تقديم خدمات أفضل للركاب المترددين وينعكس إيجابياً على معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي".

 


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وزاره الطيران

يونس المصرى

مطار القاهره

الفريق يونس المصرى




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الواعى

ياريت تنتبه للفوضى العارمة فى صالة 2 الجديدة

أحدث صالة طيران فى مطار القاهرة و أسوأ صالة فضيحة و فوضى و إهمال كأنها سوق لا يوجد اى تنظيم فى صالة الوصول فى طوابير العائدين أمام الإجراءات فى مطارات العالم هناك منظمة لتوزيع المسافرين و تنظيم دخولهم أمام الأماكن الخاصة بالإجراءات و متابعة صفوف الناس و دخولهم و خروجهم اما فى مصر فرج و مرج و عيال تجرى و ناس تتخطى القاطع حاجة تكسب أمام الأجانب و السياح فوضى و هجر و عدم احترام لأى قواعد

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