السفيرة الأمريكية فى كندا تتلقى طردا مشبوها وتهديدا بقتل ترامب

(أ ش أ)

قالت صحيفة (ذى هيل) الأمريكية ، اليوم السبت ، إن سفيرة الولايات المتحدة فى كندا، كيلى كرافت ، تلقت طردًا بريديًا يحتوى على تهديد بالقتل ومسحوق أبيض، أمس الأول الخميس.

وأضافت الصحيفة ، على موقعها الإلكترونى ، أن الطرد إحتوى أيضا على رسالة تهديد بالقتل ضد الرئيس ترامب وأعضاء من عائلته.

وقد تم إرسال الطرد إلى عنوان كرافت بالسفارة الأمريكية فى أوتاوا ، لكن أحد موظفى البريد بمقر إقامة كرافت اكتشفه ، ثم تدخلت الشرطة ، وأظهرت الاختبارات أن المسحوق الأبيض غير ضار.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اتصل بالسفيرة الأمريكية، أمس الجمعة، وعرض عليها المساعدة.

وتأتى الحادثة وسط ارتفاع التوترات بين ترودو من ناحية وترامب من ناحية أخرى ، بعد وصْم الأخير لترودو بأنه "غير أمين وضعيف" بعد اجتماع قمة مجموعة السبع الصناعية فى كندا.

ورفض ترامب التوقيع على بيان اعتمدته بقية أعضاء القمة فى نهايتها ؛ وكان ترامب قد نفّذ تعريفة بنسبة 25% على الصُلب وأخرى بنسبة 10% على الألومنيوم المستوردَين من دول أخرى من بينها كندا.