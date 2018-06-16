video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 01:20 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

السفيرة الأمريكية فى كندا تتلقى طردا مشبوها وتهديدا بقتل ترامب

السبت، 16 يونيو 2018 11:39 م
السفيرة الأمريكية فى كندا تتلقى طردا مشبوها وتهديدا بقتل ترامب ترامب
(أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت صحيفة (ذى هيل) الأمريكية ، اليوم السبت ، إن سفيرة الولايات المتحدة فى كندا، كيلى كرافت ، تلقت طردًا بريديًا يحتوى على تهديد بالقتل ومسحوق أبيض، أمس الأول الخميس.

وأضافت الصحيفة ، على موقعها الإلكترونى ، أن الطرد إحتوى أيضا على رسالة تهديد بالقتل ضد الرئيس ترامب وأعضاء من عائلته.

وقد تم إرسال الطرد إلى عنوان كرافت بالسفارة الأمريكية فى أوتاوا ، لكن أحد موظفى البريد بمقر إقامة كرافت اكتشفه ، ثم تدخلت الشرطة ، وأظهرت الاختبارات أن المسحوق الأبيض غير ضار.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو اتصل بالسفيرة الأمريكية، أمس الجمعة، وعرض عليها المساعدة.

وتأتى الحادثة وسط ارتفاع التوترات بين ترودو من ناحية وترامب من ناحية أخرى ، بعد وصْم الأخير لترودو بأنه "غير أمين وضعيف" بعد اجتماع قمة مجموعة السبع الصناعية فى كندا.

ورفض ترامب التوقيع على بيان اعتمدته بقية أعضاء القمة فى نهايتها ؛ وكان ترامب قد نفّذ تعريفة بنسبة 25% على الصُلب وأخرى بنسبة 10% على الألومنيوم المستوردَين من دول أخرى من بينها كندا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: أتمنى إنصات الأمريكيين لى مثل الكوريون الشماليون مع كيم جونج أون

الصحف العالمية اليوم: ترامب يهدد بإرسال 25 مليون مهاجر مكسيكى لليابان.. الفيفا يحقق فى خلو المقاعد خلال مباراة مصر وأوروجواى.. إشادة بأداء المنتخب المصرى.. وإطلاق سراح عناصر داعشية فى صفقات تبادل أسرى بسوريا

صحيفة: ترامب هدد "آبى" خلال قمة السبع بإرسال 25 مليون مكسيكى لليابان

السفيرة الأمريكية

كندا

طرد

ترامب




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة