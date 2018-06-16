"الدمغة والموازين": تشميع 40 محطة وقود تلاعبت فى أعيرة العدادات

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتأكد من المواد البترولية بالسعر الرسمى كما يتم حاليا اختبار العدادات بالمحطات، وعدم تلاعب أصحابها فى الأعيرة، على أن تحرر محاضر لأى صاحب محطة يثبت تلاعبة فى الوقود وإحالته للنيابة.

وكشف عبد الله منتصر، عن تنفيذ قرارات بتشميع 40 محطة وقود خلال الأيام الماضية، بسبب تلاعب المسؤلين عنها فى أعيرة العدادات ما يضر بالمستهلك.

وأضاف رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أى تلاعب، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط أى شخص يحاول التلاعب، كما تقوم مصلحة الدمغة والموزاين باختبار عدادات التاكسى وذلك عندما يقوم صاحب التاكسى بتجديد رخصته، حيث يتم اختبار العداد فى المرور بمعرفة مندوب المصلحة للتأكد من سلامة العدادات، وفقا لتعريفة الأجرة المقررة، قبل حصول السائق على الرخصة .