video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 09:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجبهة التركمانية العراقية: سنعمل مع كافة الكتل السياسية لتشكيل حكومة

السبت، 16 يونيو 2018 08:25 م
الجبهة التركمانية العراقية: سنعمل مع كافة الكتل السياسية لتشكيل حكومة الكتل السياسية العراقية
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، تأييدها لمقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإجراء حوار واسع يشمل جميع الأطراف والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة ‏العراقية القادمة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع كافة الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة.

وقالت الجبهة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة يجب أن تأخذ بنظر اعتبار كافة المكونات العراقية دون تهميش أو إبعاد أو استثناء للتركمان، موضحة أن "أى إقصاء لباقى المكونات العراقية سيؤدى إلى مزيد من التوترات السياسية والرفض الإقليمى والدولي، مع رفض شعبى للمكونات ومنهم التركمان، الذين أثبتوا أنهم جزء أساسى وفاعل لبناء الديمقراطية والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وفى محاربة الإرهاب".

ودعت الجبهة الأطراف السياسية إلى عدم استخدام ورقة كركوك والمناطق المتنازع عليها فى محادثات تشكيل الحكومة، وعدم المساومة على كركوك وطوزخورماتو، وعدم التفريط بصمام أمان وحدة العراق والحفاظ على جغرافية البلد من التقسيم.

وأكدت الجبهة أنها ستعمل مع كافة الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة ممثلة لمكونات الشعب العراقى ضمن برنامج حكومى واضح يكافح الفساد ويحقق العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية، ويعمل على تحسين الخدمات والقضاء على الفساد الإداري

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد دعا، الخميس الماضي، قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور العالم هذا المساء.. الصين تتصدى لحرب أمريكا التجارية وتفرض 25% رسوم جمركية على البضائع.. احتفالات العراق بعيد الفطر بدون ألعاب نارية.. فرنسا ترفض تشكيل محور لسياسات الهجرة.. وإسبانيا تنقذ 700 مهاجر من الغرق

سلطات "كردستان العراق" تعتقل أكثر من 2750 داعشيا خلال 3 أشهر

الجبهة التركمانية العراقية

العراق

اخبار العراق

الانتخابات العراقية




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة