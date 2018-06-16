الجبهة التركمانية العراقية: سنعمل مع كافة الكتل السياسية لتشكيل حكومة

(أ ش أ)

أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، تأييدها لمقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإجراء حوار واسع يشمل جميع الأطراف والمكونات السياسية لتشكيل الحكومة ‏العراقية القادمة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع كافة الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة.

وقالت الجبهة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة يجب أن تأخذ بنظر اعتبار كافة المكونات العراقية دون تهميش أو إبعاد أو استثناء للتركمان، موضحة أن "أى إقصاء لباقى المكونات العراقية سيؤدى إلى مزيد من التوترات السياسية والرفض الإقليمى والدولي، مع رفض شعبى للمكونات ومنهم التركمان، الذين أثبتوا أنهم جزء أساسى وفاعل لبناء الديمقراطية والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وفى محاربة الإرهاب".

ودعت الجبهة الأطراف السياسية إلى عدم استخدام ورقة كركوك والمناطق المتنازع عليها فى محادثات تشكيل الحكومة، وعدم المساومة على كركوك وطوزخورماتو، وعدم التفريط بصمام أمان وحدة العراق والحفاظ على جغرافية البلد من التقسيم.

وأكدت الجبهة أنها ستعمل مع كافة الكتل السياسية على تشكيل الحكومة القادمة ممثلة لمكونات الشعب العراقى ضمن برنامج حكومى واضح يكافح الفساد ويحقق العدالة والمساواة والمواطنة الحقيقية، ويعمل على تحسين الخدمات والقضاء على الفساد الإداري

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد دعا، الخميس الماضي، قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع على مستوى عال بعد عطلة عيد الفطر.