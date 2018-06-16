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التموين: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش

السبت، 16 يونيو 2018 10:34 ص
التموين: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستتحمل فارق ارتفاع سعر تكلفة السولار لأصحاب المخابز البلدية، بعد رفع أسعار المحروقات، لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، ليظل سعر الرغيف ثابت بـ 5 قروش للرغيف.

 

وقال المحاسب هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الوزارة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم بعد زيادة سعر السولار حتى يظل سعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش.

 

وأضاف أنه تواصل مع غرفة العمليات بالوزارة، وجارى وضع الضوابط لتحمل فارق تكلفة السولار للمخابز وأنه من المقرر أن يتم صرف كوبونات لأصحاب المخابز بشأن صرف السولار من محطات الوقود بالسعر قبل الزيادة، على أن تتحمل الوزارة فارق التكلفة وذلك لحين إعداد تكلفة جديدة لإنتاج الخبز بالنسبة لأصحاب المخابز تتضمن زيادة السولار على أن يظل سعر رغيف الخبز ثابت للمواطن 5 قروش.

 

 


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التموين

المخابز

المدعم

السولار

الخبز




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