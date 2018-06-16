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التعليم تعلن تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وآلية توزيعها

السبت، 16 يونيو 2018 02:11 م
التعليم تعلن تفاصيل درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة وآلية توزيعها الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه من المقرر أن يستفيد بعض طلاب الثانوية العام من درجات الرأفة، موضحا أن  الكنترولات تطبق درجات الرأفة على الطلاب حال ما إذا كانت حالة الطالب سوف تتغير فلو كان رأسبا ودرجات الرأفة سوف تحوله إلى طالب ناجح تطبق على الفور وفقا للمعايير والضوابط والشروط المعلنه من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن تطبيقها لن يتم بشكل عشوائى ولكن هناك درجات لكل مادة تطبق فى حالة الرأفة.
 
 
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن درجات الرأفة تختلف من مادة لأخرى حسب النهاية الكبرى فى كل مادة، موضحا أن المادة التى تصل فيها النهاية الكبرى إلى 80 درجة يخصص لها 6 درجات رأفة فقط وهى اللغة العربية، على أن تضاف 5 درجات رأفة على المادة التى تصل فيها النهاية الكبرى إلى 60 درجة منها مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم  النفس والاجتماع وأيضا الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.
 
وتابع رئيس امتحانات الثانوية العامة: أن المادة التى تصل فيها النهائية الكبرى إلى 40 درجة يحصل الطالب فيها على 4 درجات رأفة فقط مثل مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يمنح الطالب 3 درجات رأفة فقط فى المادة التى تصل النهائية الكبرى فيها إلى 25 درجة، منها التربية الديينة والتربية الوطنية.
 
 
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الدرجات تضاف في حالات الرسوب و الطالب الذى يرغب فى عدم الاستفادة من درحات الرأفة عليه أن يرفض قبول تلك الدرجات ، مشدد على أن الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح وتقدير الدرجة وأيضا مرحلة انتهاء تجميع النتيجة، مشيرا إلى أن إضافة درجات الرأفة يتطلب اجراءات تتم عن طريق الكنترولات وأعمال التصحيح.
 
 
 
 

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