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البترول: دعم بنزين 92 يتجاوز 10.4 مليار جنيه خلال العام الحالى

السبت، 16 يونيو 2018 09:00 ص
البترول: دعم بنزين 92 يتجاوز 10.4 مليار جنيه خلال العام الحالى طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
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كشفت بيانات رسمية صادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن ما إجمالى ما تتحمله الدولة من دعم بنزين 92 يتجاوز نحو 10.4 مليار جنيه سنويا.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى 2017 – 2018 والذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى بنحو 110 مليارات جنيه، لكنه من المتوقع أن تزيد هذه القيمة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية والتى تتراوح حاليا بين 76 – 80 دولارا للبرميل.

وتعتبر مصر ثانى أرخص دولة عربية يباع فيها سعر بنزين 92، حيث يبلغ سعر اللتر نحو 5 جنيهات فى حين يباع فى البحرين 6.6 قرش للتر وفى الإمارات 11.5 جنيه للتر، و20.3 جنيه فى الأردن.

وبحسب البيانات الصادرة من وزارة البترول فإنه عند سعر خام برنت 77 دولارا للبرميل فإن الحكومة تتحمل دعما قدره 6 جنيهات لكل لتر يباع للمواطنين أى ما يمثل نحو 55% من قيمة المنتج.

تستهلك مصر نحو 4.416 مليار لتر سنويا من البنزين 92، تستورد منهم الهيئة العامة للبترول نحو 1.751 مليار لتر بنسبة تصل لحوالى 40% لسد الطلب المتنامى على البنزين 92.

كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الحالى 2018 – 2019 بنحو 89 مليار جنيه.

وكان تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قال إن الاستهلاك المحلى لمصر من المنتجات البترولية فى الوقت الحالى يتفوق على إنتاجها من النفط الخام، بنحو 136 ألف برميل يوميا، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية فى تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج، وبحسب التقرير، فقد بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط والسوائل الأخرى 666 برميلا يوميا، يأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، ويتم إنتاج الباقى فى الصحراء الشرقية وسيناء والبحر المتوسط ودلتا النيل وجنوب مصر، فى حين يصل الاستهلاك إلى حوالى 802 ألف برميل يوميا، ويعد تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج أحد التحديات الرئيسية فى مصر.

كان مجلس الوزراء قد قرر زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من صباح الخميس 29 يونيو الماضى، حيث شمل القرار زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للاسطوانة، بالإضافة إلى تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لشرائح من صفر حتى 30 مترا مكعبا بجنيه واحد للمتر، ومن 30 لـ60 مترا مكعبا بـ175 قرشا للمتر، وفوق 60 مترا مكعبا بـ225 قرشا للمتر.

 


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