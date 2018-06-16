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بعد زيادة الأسعار اليوم..

"البترول" بعد تحريك الأسعار: الدولة لا زالت تدعم الوقود بـ25% من تكلفته

السبت، 16 يونيو 2018 10:18 ص
"البترول" بعد تحريك الأسعار: الدولة لا زالت تدعم الوقود بـ25% من تكلفته الوقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بالرغم من زيادة أسعار الوقود التى أقرها مجلس الوزارء اليوم فإن الدولة مازالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20- 25 % من تكلفته.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لازالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل حوالى 75 % - 80 % ، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جارى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة .

وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة انتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد الـ 30% الباقية.

وشدد المتحدث الرسمى على ضرورة  ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية، قائلا إن ذلك أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة، فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها .

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت 16-6-2018 ، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجازالمنزلى 50 جنيها للأسطوانة ، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين  : بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر ، و بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر ، و بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين 5.50 جنيه للتر

- السولار5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 


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التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدان الغلبان

بدايه موفقة من الحكومة الرشيدة

حرام عليكي يا حكومة. اتشوينا اسعار. حرااااام دا انتم لسه حالفين اليمين.. من اولها كدة. اتعلموا شوية حنيه من الريس

عدد الردود 0

بواسطة:

عجوز

متي ترفعوا الدعم الذي نقدمه لأثرياء المستأجرين منذ ٦ عقود ؟؟!!

ألم يحن الوقت ليدعم المستأجر القادر بالإضافة للدولة المستأجر الغير قادر ؟؟.. لماذا نتحمل هذا العبأ الثقيل كل هذه العقود ؟!!.. نظرة لينا يادولتنا كفاية والله إن هذا العبأ لتنوء منه الجبال .

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود

عمليا لايوجد دعم للبنزين فى مصر

جمرك اقل سيارة يتعدى ١٠٠الف جنيه وهو مبلغ لو تم ايداعه فى البنك يعطى فائدة تكفى وقود السيارة ويزيد لو ارادوا سعر البنزين علميا بجب ان تكون سعر السيارة عالميا ايضا ام الطرق ومصاريفها فانه يتم تحصلها عند تجديد وترخيص السيارة

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

سؤال لوجة الله

بما أن مؤلى الدولة من كبيرها لصغيرها بيقولوا بندعم المواد البترولية مثل السولار بأكثر من 7 جنيهات + تمنه طبعا السؤال حضرتك بقا ليه بتقول ان بنزين 95 معلهوش دعم مع انه تمنه 7.75 ج يعنى هل معنى كده ان السولار بيتكلف اكتر من بنزين 95 و لو الآجابة بنعم يبقا المفروض نلغى السولار و الدولة توفر الدعم و ننزل مكانه بنزين 95 بتاع سيارات السادة المسؤلين فى مصر و عالية القوم

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