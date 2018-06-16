الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة غدا على شمال البلاد، ليسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 26 37

الأسكندرية 22 29

بلطيم 22 29

مطروح 23 27

السلوم 20 30

سيوة 25 40

بورسعيد 24 28

دمياط 24 28

العريش 23 29

رفح 24 30

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

رأس سدر 24 35

نخل 23 36

نويبع 28 37

طابا 26 35

كاترين 21 36

الطور 27 35

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 28 38

الفيوم 26 38

بني سويف 26 38

المنيا 27 39

أسيوط 27 40

سوهاج 27 42

قنا 28 44

الأقصر 28 45

أسوان 29 46

أبوسمبل 30 44

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 27 39

أبورماد 27 38

رأس حدربة 28 38

حلايب 29 37

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 48

المدينة 29 43

الرياض 28 40

المنامة 33 39

أبوظبي 29 39

الدوحة 32 42

الكويت 32 45

دمشق 16 33

بيروت 23 28

عمان 17 31

القدس 17 28

غزة 21 30

بغداد 27 43

مسقط 31 38

صنعاء 14 28

الخرطوم 30 42

طرابلس 20 27

تونس 19 29

الجزائر 18 24

الرباط 17 25

نواكشوط 21 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 25

اسطنبول 20 26

إسلام آباد 26 34

نيودلهي 29 39

جاكرتا 25 34

بكين 22 31

كوالامبور 24 32

طوكيو 19 24

أثينا 19 27

روما 17 29

باريس 12 19

مدريد 16 31

برلين 15 25

لندن 14 18

مونتريال 23 29

موسكو 15 24

نيويورك 21 25

واشنطن 23 34