video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 02:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 16 يونيو 2018 01:47 م
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس حار - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة غدا على شمال البلاد، ليسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
 
الصغرى العظمى 
القاهرة 26 37 
وسط الدلتا 26 37
الأسكندرية 22 29
بلطيم 22 29
مطروح 23 27
السلوم 20 30
سيوة 25 40
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
العريش 23 29
رفح 24 30
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
رأس سدر 24 35
نخل 23 36
نويبع 28 37
طابا 26 35
كاترين 21 36
الطور 27 35
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 38
الفيوم 26 38
بني سويف 26 38
المنيا 27 39
أسيوط 27 40
سوهاج 27 42
قنا 28 44
الأقصر 28 45
أسوان 29 46
أبوسمبل 30 44
الوادي الجديد 27 43
شلاتين 27 39
أبورماد 27 38
رأس حدربة 28 38
حلايب 29 37
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 32 48
المدينة 29 43
الرياض 28 40
المنامة 33 39
أبوظبي 29 39
الدوحة 32 42
الكويت 32 45
دمشق 16 33
بيروت 23 28
عمان 17 31
القدس 17 28
غزة 21 30
بغداد 27 43
مسقط 31 38
صنعاء 14 28
الخرطوم 30 42
طرابلس 20 27
تونس 19 29
الجزائر 18 24
الرباط 17 25
نواكشوط 21 28
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى 
أنقرة 13 25 
اسطنبول 20 26
إسلام آباد 26 34
نيودلهي 29 39
جاكرتا 25 34
بكين 22 31
كوالامبور 24 32
طوكيو 19 24
أثينا 19 27
روما 17 29
باريس 12 19
مدريد 16 31
برلين 15 25
لندن 14 18
مونتريال 23 29
موسكو 15 24
نيويورك 21 25
واشنطن 23 34
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس ثانى أيام العيد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة

الموجة الحارة تعكر صفو الاحتفال بالعيد.. الأرصاد تحذر: الموجة تصل ذروتها غدًا.. وتكشف: طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. العظمى بالقاهرة 42 درجة.. وانكسار الموجة الأحد.. ونصائح بعدم التعرض المباشر للشمس

طقس

درجة الحرارة

طقس حار

الارصاد




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة