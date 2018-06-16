ارتفاع قتلى الحوثيين فى الحديدة لـ250 وأسر آخرين خلال تحرير المطار

وكالات الأنباء

اقتحمت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربى، حرم مطار مدينة الحديدة الاستراتيجى، اليوم السبت، بعد معارك مع ميليشيات الحوثى الإيرانية ضمن عملية عسكرية لتحرير المدينة انطلقت قبل 3 أيام، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم السبت.

بدورها قامت القوات المشتركة بتأمين الخط الساحلى من الحديدة لقطع الطريق أمام تسلسل مسلحى ميليشيات الحوثى، ويأتى ذلك، فى وقت ارتفع عدد قتلى مسلحى الميليشيات الإيرانية فى المعارك الدائرة منذ أيام ضمن عملية تحرير مدينة الحديدة على الساحل الغربى لليمن، مع احتدام الاشتباكات المسلحة فى محيط مطار المدينة الاستراتيجى.

وأفاد مراسل "سكاى نيوز عربية"، بارتفاع عدد قتلى ميليشيات الحوثى خلال المعارك مع القوات اليمنية المشتركة المدعومة من قوات التحالف العربى، إلى أكثر من 250 شخصا منذ بدء عملية تحرير الحديدة قبل 3 أيام، وكثفت طائرات التحالف العربى غاراتها الجوية على مواقع المتمردين فى جبهة الساحل الغربى، واستهدفت معاقل للحوثيين قرب جامعة الحديدة والخط الساحلى الواصل إلى أطراف مديرية الدريهمى.

ويأتى هذا التطور فى وقت اشتدت المعارك بين القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربى، وبين ميليشيات الحوثى الإيرانية قرب أسوار مطار الحديدة الاستراتيجى، من جانبها، شنت طائرات التحالف العربى سلسلة غارات على تعزيزات للحوثيين بجوار المطار، مما أدى إلى زعزعة صفوفهم وتراجعهم أمام ضربات القوات اليمنية المشتركة.

ومنذ الجمعة، أصبح مطار الحديدة تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، التى حاصرت أفراد ميليشيات الحوثى الإيرانية داخل أسوار المطار، وجاءت السيطرة النارية على المطار وسط انهيارات كبيرة فى صفوف الميليشيات المتمركزة فى المدخل الجنوبى للمدينة، فيما تمكنت القوات المشتركة من أسر عدد كبير من مسلحى الميليشيات.