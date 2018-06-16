video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 04:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا ترفض استقبال سفن أخرى لإنقاذ المهاجرين

السبت، 16 يونيو 2018 02:22 م
إيطاليا ترفض استقبال سفن أخرى لإنقاذ المهاجرين سالفينى
أ ف ب
إضافة تعليق

حذر وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، اليوم السبت، مهمة لإنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، من أنه لن يسمح لها بايصال "حمولتها البشرية" في مرفأ ايطالى.

ومنعت الحكومة اليمينية الجديدة المعادية للهجرة فى إيطاليا، الأسبوع الماضى، السفينة "اكواريوس" التى تشغلها منظمة غير حكومية فرنسية، والتى كانت تنقل أكثر من 600 مهاجر، أنقذتهم فى البحر، من الرسو فى المرافئ الايطالية مما تسبب بخلاف كبير مع فرنسا.

وعرضت ايطاليا بنهاية الامر استقبال السفينة، ومن المتوقع أن تصل مرفأ فالنسيا الاحد.

ولم يصدر عن سالفينى السبت أى مؤشر على تليين موقفه.

وكتب سالفينى، على فيسبوك "فيما تبحر 'اكواريوس' باتجاه أسبانيا، وصلت سفينتان تشغلهما منظمة غير حكومية (لايف لاين وسيفوكس) قبالة السواحل الليبية لانتظار حمولتهما البشرية عندما يتخلى عنهم المهربون".

وأضاف "يجب ان يعلم هؤلاء أن إيطاليا لا تريد بعد الآن أن تكون جزءاً من أنشطة الهجرة السرية هذه، وعليهم البحث عن مرافئ أخرى يرسون فيها".

واضاف "كوزير وأب، اتخذ هذا الإجراء لمصلحة الجميع".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيطاليا وفرنسا تسعيان لإنهاء خلاف بشأن المهاجرين وسط تنديد بابا الفاتيكان

وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن لأوروبا التهرب من مسألة الهجرة

كونتى: إيطاليا ستقدم مقترحات لتغيير قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي

إيطاليا

ماتيو سالفينى

الهجرة غير الشرعية

اكواريوس

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

أكواريوس




لا تفوتك
أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

أسعار الوقود الجديدة.. السولار وبنزين 80 بـ5.5 جنيه و92 بـ6.75 جنيه

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

3 أسئلة تطارد كوبر قبل موقعة روسيا.. أهمها: متى يظهر صلاح؟

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

رسائل تحذير للفراعنة بعد السقوط أمام أوروجواى.. كوبر مطالب بعلاج فعال للعرضيات.. المدرب الأرجنتينى يبحث عن حل لأزمة لدغات الوقت القاتل.. والكرات الثابتة شبح يهدد المنتخب

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

ضوابط جديدة لاختبارات القدرات بالكليات.. تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. تشترط حصول الطالب على 70% من إجمالى الدرجات للنجاح.. ورسوم الاختبار 350 جنيهًا.. وتوحيد نظام المكافآت

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

بالأرقام.. تعرف على 5 محافظات تضم أخطر 20 مقلب للقمامة فى مصر

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

الخمور تحرم الشناوى من جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة