إنقاد شاب من الغرق سقط من أعلى كوبرى ستانلى أثناء محاولة التقاط صورة سيلفى

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت وحدة الإنقاذ النهرى بالحماية المدنية بالإسكندرية من إنقاذ شخص حاول التقاط صورة سيلفى أعلى السور الحديدى لكوبرى ستانلى، فاختل توازنه، وسقط فى مياه البحر.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بسقوط شخص بمياه البحر من أعلى كوبري ستانلي .

وانتقل المأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية - وحدة الإنقاذ النهرى - ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة م ا س 31 سنة موظف بشركة خاصة مقيم دائرة قسم أول المنتزه التقاط صورة لنفسه مستخدماً هاتفه المحمول فى وضع جالساً أعلى السور الحديدي الخاص بالكوبري اختل توازنه، وسقط بمياه البحر وتم إنقاذه .

وبسؤاله، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى سقوطه، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.