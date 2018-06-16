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أول رحلة حج على خطى العائلة المقدسة فى "الصوت والضوء" هذا العام

السبت، 16 يونيو 2018 10:21 م
أول رحلة حج على خطى العائلة المقدسة فى "الصوت والضوء" هذا العام عروض الصوت والضوء
كتب – عبد الحليم سالم
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تستعد "الصوت والضوء"، لاستقبال أول فوج سياحى للحج على خطى العائلة المقدسة بمنطقه الأهرامات، حيث يشاهد العرض باللغة الإيطالية والذى يحكى تاريخ مصر وما دار فى العصور القديمة والحديثة حتى الحملة الفرنسية.

 الجدير بالذكر، أن هذه أول مجموعة سياحية لبرنامج رحلة العائلة المقدسة بعد زيارة ومباركة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى شهر إبريل 2017، والوفد يضم العديد من الصحفيين والإعلاميين ومسئولى الحج من الفاتيكان دعتهم وزارة السياحة فى شهرى ديسمبر وفبراير الماضى للترويج لهذا الملف.

وصرح سامح سعد، رئيس "الصوت والضوء"، بأنه نتيجة للدعم المتواصل لهذا البرنامج من وزراء السياحة السابقين والدكتورة رانيا المشاط و مجهود، رئيس مكتب هيئه تنشيط السياحة فى روما المستشار عماد فتحى، لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، تستعد منطقة الصوت والضوء لاستقبال هذا الوفد لحضور العرض التاريخى كجزء من برنامج الرحلة.

كان الوفد المسئول عن ملف الزيارات المقدسة من الفاتيكان ومراسل التلفزيون الإيطالى ومجموعة من الصحفيين المتميزين، قد زاروا مصر العام الماضى وأبدوا انبهارهم باهرامات الجيزة وعرض الصوت والضوء وأهمية إدراج هذه المناطق الأثرية فى البرامج السياحية للوفود القادمه إلى مصر.

برنامج الرحلة يتضمن أيضا زيارة كنائس مصر القديمة المعلقة وكنيسة المعادى.

 وأضاف سعد، أن هذا الوفد الأول يرسل رسالة للعالم أجمع تعود بالإيجاب على السياحه، فالسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة من أهم الأمور التى تعزز العلاقات بين الشعوب، حيث تعتبر مصر الدولة الوحيدة التى زارها السيد المسيح مع السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

يذكر أن البابا فرانسيس قد بدأ كلمته أثناء زيارته لمصر فى العام الماضى بـ "جئت لأرض السلام وملاذ الأنبياء.. جئت لمصر أرض السلام".

 


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