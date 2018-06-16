أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 16-6-2018 وزيادة الوقود أهمها

كتب – إسلام سعيد

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت 16-6-2018 عددا من الأحداث الهامة والمؤثرة لعل أبرزها ما أعلنته وزارة البترول بتحريك أسعار الوقود بنسب متفاوتة وفيما يلى أهم الأخبار التى شهدها الاقتصاد المصرى.





زيادة سعر الوقود



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى..

- البوتاجاز

المنزلى 50 جنيها للأسطوانة

التجارى 100 جنيه للأسطوانة

- البنزين

بنزين 95 .. 7.75 جنيه للتر

بنزين 92 .. 6.75 جنيه للتر

بنزين 80 .. 5.50 جنيه للتر

- الكيروسين

5.50 جنيه للتر

- السولار

5.50 جنيه للتر

- المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت.

- غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.





10.7 مليار دولار صادرات غير بترولية



سجلت صادرات مصر غير البترولية ما قيمته 10.7 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2018.

وقال بيان للهيئة، إن معاملها فحصت 19263 رسالة معملياً خلال شهر مايو 2018 بإجمالى وزن 3448975 طن حيث تم قبول عدد 19011 رسالة بإجمالى وزن 3446473 طن، وتم رفض عدد 252 رسالة بإجمالي وزن 2503 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضح أن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد 12582 رسالة صناعى بإجمالى وزن 777070 طن خلال شهر مايو 2018 حيث تم قبول عدد 12464 رسالة بإجمالى وزن 776238 طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة" حديد التسليح – الأسمنت– قطع غيار السيارات – الملابس – أدوات المائدة" وتم رفض عدد 119 رسالة بإجمالي وزن 833 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة "الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر– لعب الأطفال – أدوات كهربائية"

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فقامت الهيئة بفحص عدد 6681 رسالة غذائى بإجمالى وزن 2671905 طن خلال نفس الفترة حيث تم قبول عدد 6548 رسالة بإجمالى وزن 2670235 طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية "وتم رفض عدد 133 رسالة بإجمالى وزن 1670 طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " مكملات غذائية، بن محمص، إضافات أعلاف، كبده وكلاوى بقرية مجمدة، خروب، توت مجمد، كمون حب.

تراجع سعر الذهب



تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت، بقيمة 3 جنيهات فى سوق الصاغة بمصر، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 642 جنيها للجرام حتى الآن.





اجتماع الغرف التجارية



يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا له مع قطاعات النقل والمنتجين ومؤدى الخدمات بعد إجازة العيد لبحث مدى تأثير زيادة أسعار المحروقات على أسعار السلع المختلفة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الزيادات التى أقرتها الحكومة على أسعار الوقود فى نطاق الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها مصر فى الآونة الأخيرة من اجل تحقيق النمو الاقتصادى المستهدف، فى حين أن تاثير هذه الإجراءات على المنتجات النهائيه لن يكون كبيرا كما يشيع البعض.

وأضاف الوكيل، فى بيان له اليوم السبت، أن هذه الإجراءات يصاحبها الإعداد لمجموعة من قرارات شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل الأثر على الفئات الاكثر احتياجا، لافتا إلى أننا بصدد مرحلة انتقالية على الجميع تحمل قدر من اثرها من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادى المستهدف.

وكشف الوكيل، أن الشعب العامة القطاعية المنبثقة عن الاتحاد قد انتهت مدتها وأنه بصدد إعادة تشكيل الشعب لفترة جديدة، حيث سيكون على رأس المهام الموكلة للشعب العامة التابعة للاتحاد وضع رؤية للقطاع الخاص تتلاحم مع الخطة الاستراتيجية للدولة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى.