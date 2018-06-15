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الجمعة، 15 يونيو 2018 11:42 م
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7 برامج انتهت منها الحكومة ضمن تطبيق الخدمة المدنية.. تعرف عليها

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:49 م
7 برامج انتهت منها الحكومة ضمن تطبيق الخدمة المدنية.. تعرف عليها ما تم الانهتاء منه ضمن قانون الخدمة المدنية
كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه 7 برامج  تم الانتهاء منهم ضمن تنفيذ قانون الخدمة المدنية حتى الأن وهى:

 

1-تخرج ثلاث دفعات من برنامج تأهيل الشباب للقيادة PLP

2-إنشاء أكاديمية خاصة بتدريب الشباب

3-ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بالربط بين 4571 مكتب صحة

4-الربط الالكتروني لـ 14 خدمة حكومية

5-تأهيل 230 موظف للحصول على على ماجستير ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية

6-توأمة مع المدرسة الفرنسية للإدارة وغيرها من مؤسسات التدريب العالمية

7-ميكنة الخدمات العامة بلأ 575 وحدة إدارية

 

يأتى تنفيذ هذه الخدمات ضمن البعد الاقتصادى لاستراتجية التنمية المستدامة والذى يشمل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذى يهدف إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضع للمساءلة ويعلى إرضاء المواطن ويتفاعل معه ويسجيب له.

 

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