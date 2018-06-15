58 مليار جنيه موارد للخزانة العامة من شركات القابضة الكيماوية

كشفت الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنها تستهدف وشركاتها التابعة، خلال العام المالى 2018-2019 تحقيق موارد للخزانة العامة تصل لنحو 58 مليار جنيه.
وأشارت القوائم المالية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وردت 35.1 مليار جنيه للخزانة العامة العام المالى 2016-2017.
وتتمثل هذه الموارد فى حصة الدولة فى الأرباح والضرائب وأرباح الإنتاج والضرائب العقارية والرسوم والتامين الصحى، وتأتى أغلب الموارد من الشركة الشرقية للدخان.
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