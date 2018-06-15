58 مليار جنيه موارد للخزانة العامة من شركات القابضة الكيماوية

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنها تستهدف وشركاتها التابعة، خلال العام المالى 2018-2019 تحقيق موارد للخزانة العامة تصل لنحو 58 مليار جنيه.

وأشارت القوائم المالية أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وردت 35.1 مليار جنيه للخزانة العامة العام المالى 2016-2017.

وتتمثل هذه الموارد فى حصة الدولة فى الأرباح والضرائب وأرباح الإنتاج والضرائب العقارية والرسوم والتامين الصحى، وتأتى أغلب الموارد من الشركة الشرقية للدخان.