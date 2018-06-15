10 خطوات تمنعك من الوقوع فى فخ المتحرشين بالعيد.. تعرفى عليها

كتب محمود عبد الراضي

قدمت الشرطة النسائية بوزارة الداخلية 10 نصائح للسيدات للوقاية من التحرش خلال فترة عيد الفطر المبارك، حيث دأب عدد من المتحرشين على مضايقة السيدات والفتيات خلال الأعياد.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء النصائح العشر للوقاية من التحرش خاصة فى الأماكن المزدحمة، التى يجد فيها المتحرشون بيئة خصبة لممارسة جرائمهم.

1- تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

2- عدم السير فى الطرق المظلمة.

3- عدم ارتداء ملابس مثيرة تجعل الفتاة عرضة للتحرش.

4- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

5- الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

6- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

7- سرعة إبلاغ الفتاة عن المتحرشين حال تعرضها للتحرش.

8- الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرش.

9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

10- الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، عليهاأن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى فرصة للسائق أن يطمع فيها.