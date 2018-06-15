وزيرة الصحة لرجال الإسعاف: "أنا فخورة بكم ومكتبى مفتوح لأى أفكار بناءة"

كتب وليد عبد السلام

قالت الدكتورة ‏هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه بعد تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، تواصلت مع وزير التعليم العالى بشأن إمداد المستشفيات الجامعية، باحتياجاتها من الأدوية، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية من الجامعة لمستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال تفقدها صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، مقر هيئة الإسعاف المصرية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى رئيس الهيئة، وذلك لمراجعة انتشار سيارات الإسعاف وجاهزيتها على الطرق السريعة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن منظومة الإسعاف منظومة شابة بقيادة شابة وتقوم بتطوير نفسها بطاقة متجددة ويتفاعل معها المواطن بصورة مرضية مضيفة "أنا فخورة بكم جميعا"، ومكتبى مفتوح طوال الوقت لأى تطوير وأفكار بناءة ترفع من شأن المكان"، مؤكدة أن بلدكم واثقة فيكم.

حيث قامت وزيرة الصحة والسكان بتفقد سيارة إسعاف مجهزة ‏برعاية مركزة متكاملة والتى تقوم بنقل حالات المصابين بعدوى خطيرة وإصابات متعددة، حيث تمتلك وزارة الصحة 10 سيارات وتبلغ تكلفة السيارة الواحدة 3مليون و600 ألف جنيه.

كما قامت بالمرور على المرسى النهرى الموجود بالهيئة، حيث تفقدت لانش الإسعاف البحرى المجهز والذى يقوم بدوريات فى الممر الملاحى لنهر النيل ويقوم بتأمين المراكب النيلية، حيث أنه مربوط بشرطة المسطحات المائية، كما أنه يوجد 3 مراسى خاصة بالإسعاف بمحافظة الأقصر و2 بالقاهرة الكبرى وواحد بأسوان.

وقامت بالمرور على غرفة العمليات بالقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أننا جميعا نتحمل مسئولية تأمين المواطنين خلال عيد الفطر.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية مجهزة بأحدث برامج الربط التكنولوجى، وتتلقى أكثر من 100 ألف اتصال شهريا.

وعلى هامش الزيارة، عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعا لمراجعة الاحتياطى الاستراتيجى لكافة الأمصال واللقاحات مثل أمصال الكلاب والتيتانوس والثعبان ولقاح ثنائى الرضع، مقارنة بمتوسط الاستهلاك لكل مستحضر على حدة ، حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان بتوفير 3 آلاف جرعة لمصل الكلب بنهاية الشهر الجارى، بجميع المحافظات تحسبا لأى طارئ.

ووجهت بوضع سياسة عادلة لتوزيع الأمصال مرتكزة على الميكنة للتنبؤ بأى نواقص قد تحدث وسرعة تفاديها، كما وجهت بمتابعة ملف مصنع مشتقات الدم على اعتبار هذا الأمر أمن قومى صحى.

حضر الاجتماع كلا من اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هبة والي رئيس شركة "فاكسيرا" والدكتورة نهلة شحاتة رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.