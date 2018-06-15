وزيرة الصحة: توفير أدوية الطوارئ بجميع المستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنها وجهت بتوفير الأمصال واللقاحات الحيوية، بالإضافة إلى كافة الأمصال الخاصة بالتسمم الغذائى، مشيرة إلى وجود أرصدة كبيرة من أدوية الطوارئ.

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال جولتها صباح اليوم بغرفة عمليات الإسعاف بمقر هيئة الإسعاف بالجيزة، إنها وجهت وكلاء الوزارة بالمحافظات بالمرور على المستشفيات، مؤكدة أن العمل مستمر لخدمة الجمهور للوصول إلى خدمة راقية .

ووجهت الوزيرة الشكر لطاقم غرفة عمليات الإسعاف، وتابعت: "النماذج العملية الناجحة دائما تكون مبنية على نظام واضح، يعمل بكفاءة، وأريد أن تكون التكنولوجيا عنصرا أساسيا فى المنظومة، لإسعاف المواطن" .

وشرح الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف آليات عمل سيارات الرعاية المركزة بالهيئة، وخريطة انتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية والمعايير التى يتم اتباعها فى نقل الحالات .