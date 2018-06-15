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وزيرة الصحة توجه بتوفير سرير رعاية مركزة لمريضة استجابة لأحد أقاربها

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:46 م
وزيرة الصحة توجه بتوفير سرير رعاية مركزة لمريضة استجابة لأحد أقاربها الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفيات البنك الأهلى وزايد التخصصى، ومعهد ناصر، فى أول أيام العيد، وذلك للتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر على أكمل وجه.

اطمأنت هالة زايد على توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم والأطقم الطبية بالمستشفيات وخصوصاً بأقسام الرعاية المركزة والطوارئ، موجهةً الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين على جهدهم وعملهم خلال أيام العيد.

وجهت وزيرة الصحة والسكان بتكثيف تدريب الأطباء والتعليم الطبى المستمر عبر الدورات التدريبية الإلكترونية "Online ” وذلك للارتقاء بالمستوى العملى للأطباء. ووجهت بتوفير سرير رعاية مركزة على الفور لمريضة استوقفها أحد أقاربها لعدم وجود أسرة رعاية خالية بالمستشفى، كما وجهت الوزيرة بالاطمئنان على المريضة بعد دخولها الرعاية المركزة، مشددة على حسن معاملة المرضى وتلبية احتياجاتهم

 


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الصحة

هالة زايد

المستشفيات




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