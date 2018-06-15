video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 02:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

هل تشهد الولايات المتحدة حربا أهلية بسبب رئيسها؟.. مستشار سابق لترامب يحذر من هذا الاحتمال حال حدوث أى محاولة غير قانونية للإطاحة بالرئيس الأمريكى.. ويؤكد: دونالد سعى لكسب ولاء الجيش بزيادة ميزانية الدفاع

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:47 ص
هل تشهد الولايات المتحدة حربا أهلية بسبب رئيسها؟.. مستشار سابق لترامب يحذر من هذا الاحتمال حال حدوث أى محاولة غير قانونية للإطاحة بالرئيس الأمريكى.. ويؤكد: دونالد سعى لكسب ولاء الجيش بزيادة ميزانية الدفاع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمحقق مولر
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

لاشك أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومنذ اليوم الأول لانتخابه يثير انقساما حادا فى الولايات المتحدة، بين مؤيدين متحمسين له ولسياسته، وآخرين يعارضونه بشده وينتقدون كل خطوة يقدم عليها.

 لكن لم يطرح أحد من قبل سؤال "هل يمكن أن تشهد أمريكا حربا أهلية بسبب ترامب"، فشبح تلك الحرب التى عانى ويلاتها الأمريكيون قبل قرون لم يخطر على بال أحد، ولم يتطرق إليه ربما لأن الأمور كلها حتى الآن تسير فى إطار الصراعات السياسية.. لكن ماذا لو تطور الأمر أكثر وكانت هناك محاولة للإطاحة بترامب من البيت الأبيض.

 

 

هذا الاحتمال تحدث عنه المستشار السابق لترامب، روجر ستون، والذى يعد من أشد المؤيدين للرئيس الأمريكى ولسياساته، ففى مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية قال إنه ستكون هناك حرب أهلية لو كانت هناك محاولة غير قانونية للإطاحة بترامب.

وتشير المجلة إلى أن ستون يستعد لمواجهة اتهام من المحقق الخاص روبت مولر، بسبب علاقته المزعومة مع الهاكر الروس "جوسيفر 2.0' الذى سرق رسائل البريد الإلكترونى من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى، لكن مع اقتراب التحقيقات حوله، وبدء استجواب مولر لأقرب مساعديه، فإن ستون يظل عازما على عدم الوشاية بترامب.

ويصف ستون ترامب بأنه شخص تجتمع فيه عناصر مبهرة فهو على حد قوله فصيح ومقنع ونظيف وغنى جدا جدا جدا ، لكن لسوء الحظ أحاط الرئيس نفس بمجموعة من الصقور والمحفظين الجدد، ويعجب الرئيس بزيهم "العسكرى" ويحب كفاءتهم العالية، لكنه لست متأكدا أنه يفهم أنهم لا يميلون لسياسته، مشيرا إلى أن زيادة عدد القوات فى أفغانستان ليس ما تم انتخاب ترامب لأجله.

 

المحقق مولر 

ويشير ستون إلى أنه تحير من سبب زيادة الإنفاق الدفاعى فى الميزانية التى قدمها ترامب، وقال إنه ربما وقع عليها لأنه اعتقد أنه يحصل على ولاء الجيش فى حال حدوث مواجهة، وأردف قائلا إنه لو كانت هناك محاولة غير قانونية للإطاحة بتراب، سيكون هناك حرب أهلية فى هذا البلد، مشيرا إلى أن أى شىء يتم التحضير له فى ظل وجود تأييد ومعارضة لترامب لن يجعل الأمور تسير على ما يرام، ومن ثم، فإن الفائز فى هذه الحرب الأهلية سيكون من يفوز بمجلس النواب.

 

 وتأتى تلك التصريحات فى ظل احتدام المواجهة بين ترامب وعدد من المؤسسات الأمريكية البارزة على رأسها وكالات الاستخبارات والإف بى اى، كما أن ترامب هاجم بشده وزير العدل جيف سيشنز لعدم سيطرته على التحقيقات، حتى إنه قال إن يأسف لتعيينه فى هذا المنصب.

 

فضلا عن هذا، فإن المواجهة أكثر احتداما فى الوقت الراهن مع روبرت مولر، المحقق الخاص الذى يحقق فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية فى عام 2016، وما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة سير العدالة، لاسيما بإقالته مدير الإف بى اى جيمس كومى، فى مايو 2017، وهو الذى كان يحقق فى القضية.

 

وتجرى معركة قانونية فى الوقت الراهن بشأن ما إذا كان ترامب سيجرى مقابلة مع مولر لطرح أسئلة عليه فى هذه القضية، وفى الوقت الذى يسعى فيه محاميو الرئيس الأمريكى إلى عدم إجراء هذه المقابلة خوفا من أن يكذب ترامب فيها مما يعرضه لمشكلات، فإن مولر يضيق الخناق عليه على ما يبدو، مما جعل ترامب يقول صراحة إن لديه سلطة للعفو عن نفسه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تقدم 6.6 مليون دولار للدفاع المدنى السورى

فيديو وصور.. السعودية تقص شريط كأس العالم أمام روسيا اليوم..صحافة الرياض:الدب الروسى ليس سهلا والمباراة بمجموعة تضم عملاق أمريكا الجنوبية ومصر مع صلاح..الأخضر يأمل بلوغ ثمن نهائى وولى العهد يؤازر المنتخب بموسكو

الصين تؤيد حل الخلافات التجارية مع أمريكا عبر الحوار

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

حرب اهلية

التدخل الروسى

روجر ستون

روبرت مولر




لا تفوتك
تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة