هاشتاج "this is egypt" يبرز معالم مصر السياحية تزامنا مع كأس العالم

كتبت – شرويت ماهر

تزامنا من انطلاق مسابقة كأس العالم بروسيا، ومشاركة المنتخب الوطنى بها بعد غياب 28 عاما، حرص رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على إبراز معالم مصر السياحية من خلال تدشين هاشتاج "this is Egypt".

شارك بالهاشتاج عدد من المغردين المصريين والأجانب ومنهم مغردة باسم "كيرى" والتى نشرت صورتها خلال زيارتها للإهرامات المصرية ومرتدية تيشرت محمد صلاح، وكتبت عبر الهاشتاج: "بعد أربع سنوات، جاء اليوم الذى تبدأ فيه مسابقة كأس العالم، أن أويد مصر، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتها تلعب بالمسابقة".

ونشر مغرد يدعى أحمد صورة للأهرامات عليها رمز مسابقة كأس العالم، ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية "Egypt" تعبيرا عن فرحته بمشاركة المنتخب الوطنى بالمسابقة.

خسر المنتخب المصرى بهدف دون مقابل أمام أوروجواى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

وقدم المنتخب المصرى أداءً رائعاً فى المباراة، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى، قبل أن تهتز شباكه بهدف فى الوقت القاتل.



هاشتاج هذه مصر