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ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الجمعة

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:10 م
ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الجمعة الروبل الروسى -أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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ينشر "اليوم السابع" سعر الروبل الروسى، مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى، اليوم الجمعة، تسهيلا على المسافرين إلى روسيا لحضور مباريات بطولة كأس العالم، فى احتساب الفارق بين العملات الثلاث خلال عملية التحويل.
 
ورغم أن الروبل الروسى ليس من العملات التى تتعامل عليها البنوك المصرية، بحيث يسمح للمسافرين باصطحاب مبلغ مالى من الدولار الأمريكى أثناء السفر، وتحويله الروبل داخل الأراضى الروسية، بشرط وجود مستندات تثبت السفر كتذكرة الطيران والتأشيرات، إلا  أن مقارنة الروبل الروسى بالجنيه المصرى يسهل من احتساب فارق العملة.
 
وجاء سعر عملة الروبل الروسى مقابل العملة الأمريكية، اليوم الجمعة، كالتالى..
 
يبلغ سعر الدولار الأمريكى وفقا لسعر العملة الروسية اليوم 62.76 روبل، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0159 دولار.
 
وجاء سعر العملة الروسية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، كالتالى..
 
يبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية عالميا اليوم الجمعة، 3.52 روبل، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 جنيه.
 
ويعد الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا.

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