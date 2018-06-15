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نجيب ساويرس: "الفريق المصرى لعب ماتش على أعلى مستوى"

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:23 م
نجيب ساويرس: "الفريق المصرى لعب ماتش على أعلى مستوى" نجيب ساويرس
كتبت – شرويت ماهر
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أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بإداء المنتخب الوطنى فى مباراته اليوم، الجمعة، ضد منتخب الأوروجواى، ضمن فعاليات كأس العالم.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفريق المصرى لعب ماتش على أعلى مستوى وصحيح اتقهرنا من الخسارة لأن لعبنا ماتش هايل لكن إحساسنا إن الفريق جامد و كوبر عمل شغل هايل و لو محمد صلاح نزل هنكسب روسيا و لعلمكم الإستاد كان كله أعلام مصرية والنصر حليفنا إن شاء لله".

وخسر منتخب مصر من نظيره أوروجواى بهدف دون رد خلال المواجهة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

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 تغريدة نجيب ساويرس

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تويتر

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كأس العالم




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