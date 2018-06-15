نائب وزير الزراعة: 25 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية لحديقة الأورمان

كتب عز النوبى

قررت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، فتح ابواب حديقة حيوان الجيزة منذ السابعة صباحا، بسبب زيادة الإقبال على دخول الحديقة بعد صلاة العيد والسيطرة على التكدس أمام أبواب الحديقة بالجيزة، وذلك خلال تفقدها حديقة الحيوان في الجيزة.

وتفقدت "محرز"، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة حديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان، مستقلين "طفطف" حديقة الحيوان، واستمعا إلي عدد من الزوار فيما يتعلق بأوضاع الحديقة والمظهر الجمالي لها، مشيرة إلي فتح جميع المنافذ الـ 13 لبيع التذاكر و ذلك لمنع التكدس، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق عدد 2 قطار ترفيهى وعمل مسارات للقطارين للتجول فى متعة وراحة الزائرين، مشيرة إلى أن زوار الحديقة سوف يستمتعون بالولدات الجديدة .

وقالت محرز، إنها تفقدت حديقة الاورمان وإستعدادتها لاستقبال الزوار بحضور محافظ الجيزة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين نقيب الزراعيين، وتم الاطمئنان علي الخدمات التي تقدم للزائرين والتي شملت كل وسائل الترفية، واستعراض خطة رفع قدرات الحديقة وإعاده تأهيل المسطحات الخضراء وملاهي الأطفال والكافيتريات وصيانة دورات المياه العامة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية الجمعة إنها سبقت جمهور الحديقة منذ السادسة صباحا للإطمئنان علي حالة الحديقة، وإستعراض خطط تطوير الحديقة والحدائق الاقليمية خلال الفترة المقبلة بهدف رضاء زوار الحدائق من المواطنين، مشيرة إلي ان المرحلة الاولي لتنفيذ خطة التطوير للبنية التحتية تبلغ 25 مليون جنيه، فضلا عن تحسين أوضاع الحياة البرية لحيوانات الحديقة وفقا للمعايير الدولية.

وقالت محرز، إن الخطة تعتمد علي تحويل الحديقة إلي أكثر الحدائق الجاذبة للزوار، والمتنفس للمواطنين البسطاء من مختلف المحافظات، فضلا عن جذب شرائح النخبة للاستمتاع بالحديقة، من خلال تطوير وتنمية المسطحات الخضراء والاستمرار في برامج التبادل للحيوانات البرية بين حديقة الجيزة والحدائق الدولية الأخرى، من خلال بروتوكولات تعاون وتوأمة تحقق هذه الأهداف، وفقا للمعايير الدولية لحماية الحياة البرية.