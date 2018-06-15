محافظ القاهرة يصل مرسى ماسبيرو للتأكد من توافر عوامل الأمن بالأتوبيس النهرى

ماجد تمراز

وصل منذ قليل، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إلى مرسى ماسبيرو لتفقد الأتوبيس النهرى، قبل استقلال المواطنين له فى أول أيام العيد، للتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة بالمرسى والوحدات العاملة.

حضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ مستودع بوتاجاز عين الصيرة، لمتابعة تدفق اسطوانات الغاز بالمستودع، ويليها زيارة جمعية زمزم للأيتام خلف نادي النصر ـ مصر الجديدة_ لتوزيع الهدايا على الاطفال، ثم يختتم الجولة بتفقد حديقة المريلاند .