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محافظ القاهرة يتفقد مستودع أنابيب عين الصيرة لمتابعة توفير أسطوانات الغاز

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:09 ص
محافظ القاهرة يتفقد مستودع أنابيب عين الصيرة لمتابعة توفير أسطوانات الغاز المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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تفقد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مستودع أسطوانات الغاز بمنطقة عين الصيرة بحى مصر القديمة، وطالب القائمين على العمل بالمستودع بتوفير الأنابيب باستمرار لتكون متاحة للمواطنين، وتوفيرها بالأسعار التى أعلنتها وزارة التموين، وبحسن التعامل مع الأهالى.
 
 
وحضر الجولة التفقدية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة.
 
 
وكان محافظ القاهرة، تفقد مرسي نهر النيل بماسبيرو لمتابعة عوامل الأمن والسلامة بالأتوبيس النهرى والمرسى، كما توجه المحافظ  إلى حديقة الميرلاند لتفقدها بعد الانتهاء من تطويرها واستقبالها للمواطنين فى أول أيام عيد الفطر.
 
 
 

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