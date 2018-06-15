لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى، رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم ، أن المصابين بالسكر يمكنهم الاستمتاع بالعيد بدون متاعب صحية ، إذا تم اتباع الإرشادات الصحية اللازمة.

وقالت فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع "، إنه فى مصر كل الأعياد والمواسم ترتبط بأكلات أو حلوى مفضلة، فهناك أنواع مفضلة لرمضان، ونحتفل بعيد الفطر بالكحك ، وأنواع البسكويت، والغريبة ، والبيتى فور، موضحة أن الكحك عادة مصرية قديمة من أيام الفراعنة، وفى المقابر وجد أن هناك كعك شبيه بالكعك الموجود لدينا حاليا.

وأوضحت أن مشكلة حلوى العيد أنها تحتوى على كمية كبيرة من السكر ، والدهون لأنها يتم صنعها باستخدام السمنة ، أو الزبدة ، مقدمة نصيحة لمرضى السكر بأن يتناولوا الكحك والبسكويت على سبيل التذوق.

وأشارت إلى أنه فى أيام العيد يفضل المصريون تناول الكعك على الإفطار، ويمكن استبدال وجبة الإفطار بتناول كحكة أو كحكتين على الأكثر مع قطعة واحدة من البسكويت، وقطعة من البتى فور، ولكن عليهم أن يتجنبوا الغريبة، لأن كمية السكر والزبدة مرتفعة جدا بها، مشيرة إلى أن الكحك أنواع، وأقل سعرات حرارية من هو الكحك السادة أو بالمكسرات، موضحة أنه يجب تجنب الكعك بالملبن أو بالعجمية لأنه يحتوى على سكريات عالية، موضحة أنه يجب مراعاة تقليل كمية السكر فوق الكعك، مضيفة أنه يجب تناول 4 قطع من الحلوى بدلا من الإفطار مع شرب الشاى أو القهوة، ويتم تحليته ببدائل السكر حتى نتجنب تناول المزيد من السكر.

وقالت لكى نتخلص من السعرات الحرارية محتاجين لممارسة الرياضة من نصف ساعة إلى ساعة بعد الإفطار بساعة، موضحة أن هناك اتجاها لصنع الحلوى من بدائل السكر بدلا من استخدام السكر العادى، ونشجع هذا الاتجاه ، ولكن باستخدام بدائل السكر الطبيعية المسموح بها بالتسخين أو الطهى ، لأن بدائل السكر الصناعية ممنوع غليها أو تسخينها مثل مادة "الاستيفيا" والمالتوس ، والسكرلوز، موضحة أنه فى أيام العيد عند استخدام حلوى بكميات قليلة يجب عدم تناول سكريات ودهون خلال اليوم .

وأشارت إلى أنه يمكن شرب مشروبات وعصائر صحية طازجة بدون إضافة سكر مثل الفراولة، أو الموز، أو الجوافة، أو الليمون، مع استخدام بدائل السكر للتحلية، وذلك بضربهم فى الخلاط.

وقالت أنه يجب تناول اللحوم مشوية، أو مسلوقة، وتقليل السعرات الحرارية، وتناول البيض المسلوق وليس المقلى.

وأضافت أنه يجب تحليل السكر بالجهاز المنزلى بعد الوجبات بساعتين للتمتع بالعيد بدون مضاعفات.