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كونتى: إيطاليا ستقدم مقترحات لتغيير قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:41 م
كونتى: إيطاليا ستقدم مقترحات لتغيير قواعد اللجوء بالاتحاد الأوروبي كونتى - أرشيفية
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإيطالى الجديد جوزيبى كونتى، اليوم الجمعة، إن إيطاليا ستطرح مقترحات لإصلاح سياسة اللجوء والهجرة بالاتحاد الأوروبى، فى النصف الثانى من العام.

وأضاف "نعد مقترحنا الخاص" على أن يتم تقديمه خلال رئاسة النمسا للمجلس الأوروبى التى تبدأ الشهر القادم.

كان كونتي يتحدث إلى جانب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس بعدما تبادل الزعيمان تعليقات قاسية فى وقت سابق هذا الأسبوع بسبب سياسة الهجرة الإيطالية.

وقال رئيس الوزراء إنهما "أوضحا بشكل كامل" وجهات نظرهما وإنهما "متفقان تماما".


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جوزيبى كونتى

إيطاليا

الاتحاد الأوروبى

الهجرة غير الشرعية

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