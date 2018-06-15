فيديو.. الرئيس السيسي يصل مركز المنارة للمشاركة بالاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء

كتب سمير حسنى

الرئيس السيسي يصل مركز المنارة للمؤتمرات للمشاركة فى الاحتفال بعيد الفطر مع ابناء اسر والشهداء

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.

وأم المصلين فى صلاة العيد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية.

شهد مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة حضور أبناء الشهداء، من رجال الجيش والشرطة، مرتدين الزى العسكرى، تلبية لدعوة الرئيس السيسي لهم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك إلى جواره.