فرحة العيد تجمع الجالية المصرية بالولايات المتحدة بشعار "نسيج واحد"..صور

إيمان حنا

امتزجت قلوب المصريين معا فى الولايات المتحدة الأمريكية حاملة بداخلها فرحة العيد، حيث تجمع أبناء الجالية المصرية فى ستوريا بارك بنيويورك للاحتفال بعيد الفطر المبارك، رافعين شعار "مصر نسيج واحد".

أدى المصريون صلاة العيد وعقب الصلاة بدأت الاحتفالات بتوزيع كعك العيد ورفع الأطفال البالونات ابتهاجا بالعيد.

كما حضر الحفل رؤساء المنظمات والمؤسسات القبطية والقيادات وعدد من الإعلاميين المصريين .

شارك فى تنظيم الحفل النادى الثقافى المصرى القبطى برئاسة المهندس طارق سليمان والهيئة القبطية الامريكية برئاسة عادل عجيب.

من جانبه قال نشأت زنقل نائب النادى الثقافى المصرى الأمريكى، إننا نبعث برسالة مهمة من خلال هذا الحفل وهى أن المصريين أيد واحدة ، يعيشون فى جو من المودة والحب.

وعلى هامش الحفل تم تكريم العقيد أركان حرب ولاء بيبرس الملحق العسكري لمصر في الأمم المتحدة بمناسبة انتهاء فترة عمله.