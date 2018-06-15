عشراوى تطالب بخطوات عملية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة لحماية للفلسطينيين

رام الله أ ش أ

ثمنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، الخميس، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار توفير الحماية للشعب الفلسطينى بأغلبية 120 دولة ومعارضة 8 دول وامتناع 45 دولة وقالت " إن هذا التصويت يتطلب خطوات عملية للتنفيذ".

وأضافت عشراوى - فى بيان - "أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين وقفوا الى جانب الحق والعدالة، ولم يرضخوا للضغط والابتزاز الأمريكى والاسرائيلى ومحاولات الترهيب والإكراه، فى خطوة تشكل استثمارا هاما يصب فى مصلحة الأمن والسلام بالمنطقة وتؤكد التزام المجتمع الدولى بالقانون الدولى وبالوقوف ضد الظلم والطغيان".

كما استهجنت موقف الدول التى صوتت ضد هذه القرار بما فيها أستراليا، معتبرة انها تسير فى فلك الولايات المتحدة، كما أشارت إلى تلك التى امتنعت عن التصويت باعتبارها "بوادر غير مشجعة"، خاصة من قبل بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، المانيا، الدنمارك، النمسا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مقدونيا، هولندا، بولندا، رومانيا، وسلوفاكيا، المجر، هنغاريا، وقالت "من المؤسف أن محاولات أمريكا وإسرائيل قد نجحت فى اختراق الصف الأوروبى ودفعت بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى للعمل ضد المنظومة الدولية التى تواجه هجوما أمريكيا واسرائيليا شرسا، والمطلوب الان من هذه الدول اتخاذ مواقف منسجمة مع القوانين والتشريعات والقيم التى تبناها الاتحاد الأوروبى مجتمعا ".

واستنكرت عشراوي، موقف الإدارة الأمريكية بصياغة هذه الشراكة الخطيرة مع إسرائيل، والتحرك دوليا لمنحها غطاء أمميا لانتهاكاتها ولتشجيعها على الاستمرار فى تحدى وتقويض النظام الدولى بكامله، ولاستهداف الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدراته بدون رادع أو مساءلة، لافتة إلى سعيها لابتزاز بقية الدول وتهديدها والضغط عليها للتصويت لصالح هذا الاستعمار الاستيطانى وضد الحق الفلسطيني.