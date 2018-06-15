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عشرات السجناء يودعون السجون بموجب عفو رئاسى فى أول أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:00 ص
عشرات السجناء يودعون السجون بموجب عفو رئاسى فى أول أيام العيد خروج سجناء عفو رئاسى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يودع العشرات من السجناء الزنازين، اليوم، الجمعة، بموجب عفو رئاسى، وذلك فى إطار حرص الدولة على لم شمل الأسر المصرية.

 

واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى جنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر قرار يحمل رقم 260 لسنة 2018، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.


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