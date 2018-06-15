video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:44 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مطار القاهرة يستقبل المسافرين بكحك العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:50 ص
صور.. مطار القاهرة يستقبل المسافرين بكحك العيد كحك العيد فى مطار القاهره الدولى
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

استقبل المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء إيهاب طه مستشار رئيس مجلس الإدارة، الركاب بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقام فريق من العلاقات العامة من بينهم سيلفيا الخطيب وهبة سامى ومحمد عبد الوهاب باستقبال الركاب وإدخال الفرحة عليهم، الذين أشادوا بأنها لمحة جميله من شركة الميناء.

وكلف المحاسب مجدى اسحق، الدكتور طارق إسماعيل وفريق من العلاقات، بتقديم هدايا تذكارية من شركة الميناء، عبارة عن علبة كحك وشيكولاتة، وذلك بناء على توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكد المهندس محمد سعيد، على تقديم هذه الهدايا التذكارية للعاملين المتواجدين أول يوم العيد بالمطار.

6201815103025544-IMG-20180615-WA0018
 
6201815103025544-IMG-20180615-WA0019
 
6201815103025544-IMG-20180615-WA0020
 
6201815103025544-IMG-20180615-WA0021
 
6201815103025544-IMG-20180615-WA0022
 
6201815103025544-IMG-20180615-WA0023

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كحك العيد أشكال وألوان فى أسيوط والإقبال كبير رغم ارتفاع الأسعار

اضحك على ماتفرج.. كحك العيد واشتياق الكشرى والعيدية فى كاريكاتير اليوم السابع

مصر للطيران

عيد الفطر

اخبار مصر للطيران

كحك العيد

اخبار اليوم




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة