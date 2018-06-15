صور.. مطار القاهرة يستقبل المسافرين بكحك العيد

كتب أحمد حمادة

استقبل المحاسب مجدى اسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء إيهاب طه مستشار رئيس مجلس الإدارة، الركاب بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم، وذلك احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقام فريق من العلاقات العامة من بينهم سيلفيا الخطيب وهبة سامى ومحمد عبد الوهاب باستقبال الركاب وإدخال الفرحة عليهم، الذين أشادوا بأنها لمحة جميله من شركة الميناء.

وكلف المحاسب مجدى اسحق، الدكتور طارق إسماعيل وفريق من العلاقات، بتقديم هدايا تذكارية من شركة الميناء، عبارة عن علبة كحك وشيكولاتة، وذلك بناء على توجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية .

وأكد المهندس محمد سعيد، على تقديم هذه الهدايا التذكارية للعاملين المتواجدين أول يوم العيد بالمطار.







