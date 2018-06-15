صور.. مصابو "الإيدز" وذويهم يتظاهرون فى فنزويلا احتجاجا على نقص الأدوية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

تظاهر المئات من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وذويهم، فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، احتجاجا على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وتجمع مئات الأشخاص المصابين بـ"الإيدز" أما مقر منظمة الصحة الأمريكية بالتزامن مع زيارة مدير المنظمة كاريسا إيتين، حاملين لافتات مناهضة للحكومة ووزارة الصحة بفنزويلا وسط أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات فى فنزويلا



سيدة ترفع لافتة احتجاجية



سيدة تشارك فى المظاهرات



مرضى الإيدز وذويهم يتظاهرون فى فنزويلا