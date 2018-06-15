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الجمعة، 15 يونيو 2018 04:54 ص
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صور.. مصابو "الإيدز" وذويهم يتظاهرون فى فنزويلا احتجاجا على نقص الأدوية

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:00 ص
صور.. مصابو "الإيدز" وذويهم يتظاهرون فى فنزويلا احتجاجا على نقص الأدوية جانب من المظاهرات فى فنزويلا بسبب نقص أدوية الإيدز
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تظاهر المئات من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وذويهم، فى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، احتجاجا على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وتجمع مئات الأشخاص المصابين بـ"الإيدز" أما مقر منظمة الصحة الأمريكية بالتزامن مع زيارة مدير المنظمة كاريسا إيتين، حاملين لافتات مناهضة للحكومة ووزارة الصحة بفنزويلا وسط أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من المظاهرات فى فنزويلا
جانب من المظاهرات فى فنزويلا

 

سيدة ترفع لافتة احتجاجية
سيدة ترفع لافتة احتجاجية

 

سيدة تشارك فى المظاهرات
سيدة تشارك فى المظاهرات

 

مرضى الإيدز وذويهم يتظاهرون فى فنزويلا
مرضى الإيدز وذويهم يتظاهرون فى فنزويلا

 

مظاهرات فى العاصمة الفنزويلية
مظاهرات فى العاصمة الفنزويلية

 


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