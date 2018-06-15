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صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:51 م
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt " برج القاهرة
كتبت – شرويت ماهر
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دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "this is Egypt  "، فى محاولة لتنشيط السياحة المصرية وإبراز المعالم الأكثر جمال.

حرص المغردون خلال الهاشتاج على نشر صور للأماكن السياحية بمصر ومنها الإسكندرية ومرسى مطروح وبرج القاهرة وقصر عيشة فهمى.

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (1)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (1)

 

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (2)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (2)

 

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (3)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (3)

 

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (4)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (4)

 

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (5)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (5)

 

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (6)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (6)

 

معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (7)
معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج this is Egypt (7)

 


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