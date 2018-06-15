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صور.. رواد الزمالك يؤدون صلاة العيد داخل النادى

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:25 ص
صور.. رواد الزمالك يؤدون صلاة العيد داخل النادى رواد الزمالك يؤدون صلاة العيد
كتب عمرو جاب الله
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أدى أعضاء نادي الزمالك، صلاة العيد فى الساحة التى خصصت لذلك بشارع الملك فاروق داخل القلعة البيضاء وسط حالة كبيرة من الفرحة بعيد الفطر المبارك .

 

كما حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وشريف حسين نائب مدير النادى على مشاركة الأعضاء صلاة العيد واستمع الجميع لخطبة العيد التي تناولت الحديث عن التسامح والمحبة بين الجميع .

 

وكان مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد قرر فتح أبواب النادي من ليلة الخميس حتي الصباح أمام كل أعضاء النادي لصلاة العيد والاحتفال بعيد الفطر داخل القلعة البيضاء .

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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الزمالك

نادى الزمالك

العيد

صلاة العيد

عيد الفطر




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