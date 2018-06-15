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صور.. إعلانات للاستثمار فى مصر داخل ملاعب مونديال روسيا 2018

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:51 م
صور.. إعلانات للاستثمار فى مصر داخل ملاعب مونديال روسيا 2018 اعلانات للاستثمار فى مصر بملاعب كأس العالم
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تصدرت الإعلانات الداعية للاستثمار فى مصر ملاعب بطولة كأس العالم 2018 المقامة فى روسيا حاليا، ومن المقرر أن تستمر تلك الإعلانات طوال فترة البطولة، وذلك فى إطار حملة وزارة السياحة بعنوان "مصر اكتشف واستثمر".
 
وتظهر الإعلانات فى أكبر حدث رياضى عالمى لإيضاح وجه مصر المعاصر، وكشف الإمكانات الهائلة لمصر، وما تتمتع به من تنوع وغنى فى منتجاتها السياحية التى تستطيع أن تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق.
 
وبدأت هذه الحملة العالمية مع إطلاق مصر حملة "مصر – اكتشف واستثمر"، وتوقيعها عقدًا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، لتصبح راعيًا إقليميًا إفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة فى روسيا، بهدف الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم، حيث وقع العقد من الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن جانب الفيفا وقع چياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.
 
وتأتى هذه الحملة فى إطار جهود وزارة السياحة المستمرة للترويج للمقصد المصرى لجذب المزيد من السائحين واستهداف شرائح عمرية مختلفة، وإيمانًا منها بأهمية استغلال الأحداث العالمية الكبرى مثل بطولة كأس العالم فيفا 2018 للتسويق لمصر دوليا، حيث تجذب هذه البطولة ملايين المشجعين وعشاق كرة القدم والمشاهدين من شتى دول العالم فقد شاهد بطولة كأس عالم والتى استضافتها البرازيل فى 2014، وما يقرب من 3.2 مليار شخص حول العالم، منهم مليار شاهدوا المباراة النهائية والتى فازت فيها ألمانيا على الأرجنتين، ومن المتوقع أن تستقطب المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 ما يقرب من 5 مليارات مشاهد حول العالم، خاصة مع تنامى الاهتمام بكرة القدم فى الصين، والتى تعد واحدة من أهم الأسواق الواعدة والمستهدفة بالنسبة لمصر فى الفترة القادمة.
 
الدعاية للاستثمار فى مصر (1)

الدعاية للاستثمار فى مصر (1)

الدعاية للاستثمار فى مصر (2)
 

 


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