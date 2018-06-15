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سنتامين: انخفاض إنتاج منجم السكرى لطن واحد خلال شهر مايو

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:00 ص
سنتامين: انخفاض إنتاج منجم السكرى لطن واحد خلال شهر مايو منجم السكرى- أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اجمالى إنتاج الذهب بالمنجم خلال شهر مايو الماضى وصل لنحو طن.

وبحسب بيانات سابقة فإن إنتاج المنجم بلغ خلال شهرى مارس وأبريل نحو 1.4 طن، 1.2 طن على الترتيب وهو ما يوضح وجود فجوة فى الإنتاج.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئولى الشركة فإن هناك خاما منخفض الجودة من منطقة انتقالية فى عمليات المنطقة المفتوحة بالسكرى ودرجة أقل تطورا من باطن الأرض، وإن الإنتاج من باطن الأرض منخفض نحو 10% بالمقارنة مع التوقعات بسبب نقص إتاحة المعدات، بينما تسبق الحمولات من المنطقة المفتوحة الجدول الزمنى على الرغم من كون الذهب المُستخرج أقل جودة.

وقالت الشركة أن إنتاج الذهب فى 2018 سيتراوح فى الوقت الحالى بين 505 و515 ألف أوقية مقارنة مع التوقعات السابقة بإنتاج 580 ألف أوقية.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين‪".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الاسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.


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