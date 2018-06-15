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الجمعة، 15 يونيو 2018 03:09 م
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سفارة كازاخستان بالقاهرة تنظم معرضا للوحات الفنان دوران كاستييف

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:39 م
سفارة كازاخستان بالقاهرة تنظم معرضا للوحات الفنان دوران كاستييف سفير كازاخستان
أ ش أ
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تنظم سفارة كازاخستان بالقاهرة، الثلاثاء المقبل ولمدة يومين، معرض لوحات تحت عنوان (الرحل والسهوب الكازاخية) للفنان الكازاخى دوران كاستييف، فى القاعة الرئيسية بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان، اليوم الجمعة، أن الفنان العالمى دوران كاستييف ينحدر من عائلة الفنان الكازاخى العظيم ابيلخان كاستييف الذى عاش فى القرن الماضى وترك أعمالا إبداعية كثيرة وله متحف خاص بلوحاته فى مدينة (الماتى)، وأن الفنان دوران يشبه جده الراحل فى سرد الجمال والحقيقة على اللوحة بفرشاته الساحرة وألوانه المبهجة بالأساليب الانطباعية والتعبيرية والواقعية.

وأضاف البيان، أن أهم اللوحات التى سيتم عرضها فى معرضه بالقاهرة هى لوحة (النجم الزاهر) المستوحاة من كتاب المؤرخ المصرى ابن تغرى بردى المعنون (النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة) الذى رسم دوران وفقا له صورة للسلطان الظاهر ركن الدين بيبرس وهو يمتطى الحصان باعتبارها رمز العلاقات المصرية الكازاخية.


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