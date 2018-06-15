سعر الريال السعودى الجمعة 15-6-2018 وثبات العملة السعودية

كتبت-دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 15-6-2018، اولى ايام العطلة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أخر الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ومسجلا فروقاً طفيفة فيما بينها، والتى جائت كالتالى..

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

"متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

4.74 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولىcib

4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع