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خفر السواحل الإيطالى ينقذ 48 مهاجرا سوريا وعراقيا قبالة مياه كالابريا

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:45 م
خفر السواحل الإيطالى ينقذ 48 مهاجرا سوريا وعراقيا قبالة مياه كالابريا مهاجرين غير شرعيين - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة قيام دورية لخفر السواحل التابعة لها بإنقاذ 48 مهاجرا من حملة الجنسيات العراقية والسورية كانوا على متن سفينة شراعية قبالة ساحل مدينة كروتونى بمقاطعة كالابريا بجنوب شرق إيطاليا.

وذكرت وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية أن دورية خفر السواحل نقلت المهاجرين إلى ميناء كروتونى مساء أمس / الخميس/ ، مشيرة إلى أن مجموعة المهاجرين تضمنت 33 رجلا و8 نساء، ثلاثة منهن حوامل وسبعة أطفال.

وقدم فريق من الصليب الأحمر المساعدة الأولية للمهاجرين بعد وصولهم إلى الميناء، وفى إجراء احترازى تم نقل إحدى السيدات الحوامل إلى المستشفى لأسباب احترازية، إلى جانب امرأة مسنة ورضيعة تبلغ من العمر عاماً واحداً.

 

 


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